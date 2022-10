In via San Nicolò apre la sede del Consolato Onorario di Svezia

Inaugura giovedì 13 ottobre,in via San Nicolò 15, la sede del Consolato Onorario di Svezia a Trieste. Saranno presenti al taglio del nastro il Sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, L’Ambasciatore di Svezia, Jan Björklund e il Console Onorario Cristina Sbaizero. Con l’occasione della trasferta a Trieste dell’Ambasciatore di Svezia, verranno organizzate visite per conoscere le realtà territoriali e ci saranno ulteriori eventi con lo scopo di evidenziare le collaborazioni fra la Svezia e l’Italia per un futuro sostenibile. Per il pubblico è possibile visitare la mostra Pioneer the PossibleTM alla Camera di Commercio Venezia Giulia 11-13 ottobre e in seguito al World Trade Center Trieste fino a fine mese.

La mostra Pioneer the PossibleTM (aperta al pubblico) ha come tema la strategia climatica e gli obiettivi climatici della Svezia. La mostra include esempi di aziende svedesi innovative che fanno da traino e stimolano il cambiamento. La mostra è stata ideata da Swedish Institute in collaborazione con Fossil Free Sweden, Environmental Protection Agency e Business Sweden. Per il mondo imprenditoriale viene organizzata una conferenza (su invito) dal titolo Business Cooperation between Sweden and Italy for a sustainable future. Con la partecipazione della regione Friuli Venezia Giulia, la conferenza ha come focus le sinergie fra i due paesi con testimonianze aziendali da Friuli Intagli, Electrolux e Effedi Automation.