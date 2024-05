Consultori, attiviste in piazza per manifestare contro la chiusura

TRIESTE - Oggi, presso la casa internazionale delle donne di Trieste, Non una di meno, il Comitato di partecipazione per i consultori familiari di Trieste, e la Rete nazionale dei consultori e delle consultorie, hanno presentato il programma delle manifestazioni previste nei prossimi giorni. "Venerdì 24 e sabato 25 maggio - ha detto Maria Cristina Marzola, del comitato per i consultori - saremo nelle piazze a Trieste per una due giorni di lotta e partecipazione collettiva per i consultori pubblici, assieme a che si mobilitano in contemporanea in tutta Italia con diverse iniziative. Il 23 aprile scorso, in Senato è passato l’emendamento al decreto legge 19/2024 che prevede e rafforza la presenza delle associazioni antiabortiste nei consultori familiari, inserendo questa norma nel piano di potenziamento territoriale e dei consultori nel particolare". "È l’ennesimo attacco ai diritti e ai corpi delle donne, delle persone trans e non binarie - così Daniela Antoni di Non una di meno - l’ennesimo tentativo di strumentalizzare le retoriche antiabortiste per controllare le nascite". La denuncia emersa dall'incontro è che "le sedi dei consultori vengono chiuse in tutta Italia, i servizi accorpati, il personale non sostituito e non si produce nessun piano di rafforzamento e potenziamento. Non Una di Meno e la Rete Nazionale dei consultori e delle consultorie hanno chiamato ad un mese di mobilitazioni in tutta Italia che comprendono la giornata di oggi 22 maggio, quaranteseiesimo anniversario della legge 194/78 e culmineranno il 25 maggio, giornata nazionale in difesa dei consultori e della salute pubblica".

Cento giorni dalla chiusura

Sono passati cento giorni dalla chiusura dei consultori di San Giacomo e San Giovanni e la città, per le attiviste, "ne sta vivendo le conseguenze. A Trieste, la chiusura di due consultori ha un impatto sulle nostre vite: quelli che sono rimasti aperti sono lontani da molte delle nostre case, sono sotto organico e, restando aperti 12 ore, non sono in grado di garantire effettivamente gli interventi multidisciplinari, che è alla base del funzionamento dei consultori. Anche le scelte logistiche nelle nuove sedi stanno contribuendo alla frammentazione dell’équipe multiprofessionale, spazi ridotti e precari, altro che sedi più adeguate così come annunciato dai dirigenti di Asugi. A Trieste, scendiamo ancora in piazza il 24 e il 25 maggio per protestare contro il dimezzamento dei consultori. Porteremo in piazza i servizi che ci sono stati sottratti, e quelli che vorremmo ci fossero, allestendo un consultorio libero e autogestito. Saranno due giornate di attività, informazione e protesta per immaginarci nuovi consultori femministi in cui tuttə, dalle operatrici sanitarie alle persone che li attraversano, siano tutelatə".

A Valmaura, Roiano e San Giacomo

Il 24 maggio alle 14.30 è previsto un flashmob davanti al consultorio di Valmaura e poi ci si sposterà verso quello di Roiano. Il 25 maggio sarà la volta di campo San Giacomo, con uno spazio bimbi e e diversi laboratori sull'affettività, sulla narrazione creativa e sull'autopalpazione.