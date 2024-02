Consultori, la protesta cerca di entrare in Consiglio regionale: discussione rinviata

TRIESTE - Il dissenso per la chiusura di due dei quattro consultori a Trieste arriva fino alle porte del Consiglio regionale in piazza Oberdan, dove oggi hanno protestato circa 150 persone. Non sono mancati momenti di tensione tra manifestanti e forze dell’ordine, culminati con l’intervento di alcuni carabinieri muniti di scudi anti sommossa. Alcuni dei partecipanti alla protesta (organizzata da Non Una di Meno e dal Comitato di partecipazione per i consultori familiari, con la partecipazione del Coordinamento No Green Pass), volevano infatti entrare in aula, dove avrebbe dovuto svolgersi la discussione sui consultori, ma le forze dell’ordine hanno presidiato l’entrata e fatto entrare, a più riprese, un numero limitato di persone. Un gruppo di manifestanti ha quindi insistito per entrare ugualmente, accalcandosi all’entrata, e a questo sono seguiti attimi di tensione e qualche spintonamento, mai tuttavia sfociati in scontri veri e propri.

I lavori sospesi

Il presidente del Consiglio Mauro Bordin ha così sospeso i lavori dell’aula per una ventina di minuti per “questioni di ordine pubblico”, poi la seduta è andata avanti ma la discussione sui consultori, già fissata al sesto punto sui sette previsti dall’ordine del giorno, è stata rinviata a data da destinarsi, probabilmente il prossimo mese di marzo (data non ancora confermata). Prima della protesta il presidente Bordin aveva incontrato una delegazione del Comitato di partecipazione per i consultori, che ha dichiarato al microfono: “È grave che il presidente del consiglio regionale abbia chiesto cosa abbiamo fatto in questi mesi, quando bastava leggere la stampa locale per saperlo”.

Così una esponente di Non Una di Meno: “Il consigliere Russo ha ammesso durante un’intervista che non si sarebbe mai parlato di consultori mettendo la questione al sesto punto, quindi non è nostra la responsabilità, anche se dicono che abbiamo rallentato i lavori”, e ancora, dopo la ripresa della seduta, “pare che al momento il consiglio stia andando avanti e parlano delle vestigia di Aquileia, questo dimostra che non c’è priorità per quello che sta chiedendo la piazza”.



Dentro l'aula

Vista la situazione, all’interno dell’aula alcuni consiglieri di opposizione hanno tentato di anticipare il punto sui consultori. “Ci sono state due mozioni d'ordine - ha dichiarato la consigliera Giulia Massolino (Patto per l ‘Autonomia) -, la prima chiedendo l'inversione dell'ordine dei lavori (Moretti), la seconda chiedendo l'estensione dell'orario di discussione fino al completamento dell'ordine del giorno (Russo). Entrambe sono state bocciate”. Indignazione e rabbia da parte dei manifestanti che, una volta dato l’annuncio della mancata discussione, sono usciti dal palazzo intonando cori contro la polizia e l’assessore alla salute Riccardo Riccardi.