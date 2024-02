Discussione sui consultori, la protesta sotto la Regione: seduta sospesa

TRIESTE - La protesta contro la chiusura di due consultori a Trieste arriva davanti alla sede del consiglio regionale di piazza Oberdan e il presidente del consiglio regionale sospende la seduta per questioni di ordine pubblico. Dopo le polemiche e le manifestazioni dei giorni scorsi, nel pomeriggio di oggi 1 febbraio in aula era prevista la discussione sul tema. Ad alcuni manifestanti è stato permesso di entrare nella sede del consiglio, altri invece sono in attesa. Le forze dell’ordine stanno presidiando l’entrata, che vede la presenza tra i 150 e i 200 manifestanti. Prima della protesta il presidente del consiglio regionale Mauro Bordin ha incontrato una delegazione del Comitato di partecipazione per i consultori, che ha dichiarato al microfono: “È grave che il presidente del consiglio regionale abbia chiesto cosa abbiamo fatto in questi mesi, quando bastava leggere la stampa locale per saperlo”.

