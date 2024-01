Chiusura dei consultori, il clou della protesta a San Giacomo: "Raccolte 6mila firme"

TRIESTE - Continuano le manifestazioni a sostegno dei consultori, dopo la manifestazione di venerdì 19 gennaio presso la direzione centrale di Asugi finita con l’occupazione degli uffici. Oggi a Trieste, le tante persone accorse nei quattro ritrovi della città, hanno partecipato ad un ‘flash mob’ itinerante, partito dal consultorio di Roiano di via Stock 2 e organizzato dal Comitato di partecipazione per i consultori familiari assieme a diverse associazioni. La manifestazione è poi passata per San Giovanni e Valmaura, con il ritrovo finale alle 15:30 di fronte alla sede di San Giacomo che, da domani, non sarà più consultorio familiare. Davanti all'ingresso di via San Marco una settantina i manifestanti. Sul posto anche la Digos della questura di Trieste.

"Abbiamo raccolto più di 6mila firme"

"C’è stata una larga partecipazione da parte non solo dei cittadini, ma anche di chi lavora nei servizi alla collettività. I servizi vengono meno e noi continueremo in questa modalità di azione, una forma non violenta per spiegare quali siano i bisogni dell’utenza. In questo momento così difficile, chiudere la metà dei servizi non è un modo per risolvere i problemi. Vogliamo centri di prossimità con un accesso facilitato alle persone" queste le parole di Tiziana Cimolino. "Abbiamo raccolto più di seimila firme da parte dei cittadini, contro la chiusura dei Consultori. Questa la risposta dei cittadini a un’azione fatta per togliere importanti strumenti all’utenza" così invece Maria Vanto, del comitato.

Notizia in aggiornamento