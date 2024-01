Consultori, San Giovanni e San Giacomo verso la chiusura: Non Una di Meno in presidio

TRIESTE - Arriva alla fase finale la chiusura dei consultori di San Giovanni e San Giacomo. Stando a quanto si apprende le strutture, pur mantenendo alcune funzioni, non saranno più operative come consultori, probabilmente già dalla prossima settimana. Il collettivo Non Una di Meno organizza quindi per oggi pomeriggio alle 15:00 un presidio sotto la sede della direzione Asugi, nel parco di San Giovanni.

"Oggi, 19 gennaio, la direzione Asugi ha convocato il Comitato Consultori per comunicare la chiusura delle sedi di San Giacomo e San Giovanni" spiega una nota di Non Una di Meno, dichiarando che "Asugi, indifferente e sprezzante nei confronti di mesi di mobilitazione cittadina, è arrivata all'atto finale della sua opera distruttrice: ha tolto il nome "consultorio" dalle facciate e sta organizzando il trasloco del materiale e dei documenti e il trasferimento del personale".

Così commenta Antonio Poggiana, direttore generale di Asugi: "Saranno aperte due sedi cittadine HUB (Roiano e Valmaura), una sede cittadina spoke e tre sedi periferiche (Aurisina, Muggia, S. Dorligo). Si punta a lavorare in rete, con la presenza nei Consultori di una ricca equipe multiprofessionale, aperti 10 ore al giorno, ad accesso diretto e libero in qualsiasi Consultorio che l'utente scelga e, ovviamente, gratuitamente".