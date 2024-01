"L'attacco alla salute va fermato", il caso consultori approda in aula

TRIESTE - In seguito alla chiusura dei due consultori di San Giovanni e San Giacomo di Trieste, e allo spostamento dei servizi per l’infanzia dai distretti di Valmaura, Roiano e San Giovanni, in Consiglio regionale approda una mozione firmata da tutte le opposizioni per la difesa e - anzi - il potenziamento dei servizi sociosanitari pubblici di prossimità. La mozione è stata calendarizzata nella seduta di giovedì primo febbraio.

Le parole dell'opposizione

"Abbiamo presentato una mozione per chiedere alla Giunta di sviluppare un piano per il potenziamento dei servizi sociosanitari pubblici di prossimità, in particolare consultori e distretti - afferma Giulia Massolino, consigliera del Patto per l’Autonomia - Civica FVG e prima firmataria della mozione sottoscritta dall’intera opposizione -. L’attacco incorso alla salute pubblica da parte della maggioranza è evidente e va fermato a livello politico". Così Roberto Cosolini, del Partito democratico: "C'è un merito, ovvero il rischio di una riduzione di servizi sul territorio, e c'è un metodo, quello del rifiuto di un confronto nelle sedi opportune, quelle istituzionali in primis, che respingiamo".

"Il presidente Fedriga - queste le parole di Serena Pellegrino di Alleanza Verdi Sinistra - afferma che i servizi socio sanitari pubblici, per essere efficienti, non sono ammissibili doppioni. Per quel che riguarda i consultori di Trieste supera se stesso e dimezza il numero". Conclude Furio Honsell, di Open Sinistra: "Accorpare servizi territoriali di prevenzione e assistenza primaria come i consultori familiari contraddice il senso stesso di cosa siano servizi "di prossimità" vicini ai cittadini. Si sta azzerando una cultura sanitaria ottenuta con molta fatica".