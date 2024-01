Taglio dei consultori, la protesta non si ferma: quattro manifestazioni in città

TRIESTE - Dopo la protesta del weekend appena trascorso, il popolo contrario alla chiusura dei consultori familiari affila le "armi" e prepara un'altra giornata per manifestare contro la "scriteriata decisione". Domani 23 gennaio sono infatti in programma quattro flash mob, con l'appuntamento conclusivo dove confluiranno le singole proteste. A dire il vero l'organizzazione del flash mob è unica (la firma è quella del Comitato di partecipazione per i consultori), ma avverrà davanti alle sedi dei quattro consultori triestini. Si parte alle 13:30 in via Stock 2 a Roiano, mentre alle 14 sarà la volta di San Giovanni, con la protesta che avrà luogo in via Sai 7, davanti alla sede di Asugi; trequarti d'ora dopo la manifestazione vedrà coinvolto il consultorio di Valmaura, al civico 59 dell'omonima via. Atto conclusivo poi all'ingresso della struttura di via San Marco 11, nel rione di San Giacomo.