Blitz di Non una di meno a San Giacomo, occupato il consultorio

TRIESTE - Un centinaio di attiviste e attivisti di Non una di meno ha occupato il consultorio di via San Marco 11, nel rione di San Giacomo a Trieste. Il blitz è stato appoggiato anche dal Comitato per i consultori Trieste che da mesi si batte contro la chiusura delle strutture. Sul posto la Digos della questura di Trieste. L'azione è stata decisa in vista della Giornata mondiale contro la violenza di genere, in programma domani sabato 25 novembre. Tra le persone presenti sul posto anche la consigliera regionale del Patto per l'autonomia, Giulia Massolino, e il capogruppo in consiglio comunale di Adesso Trieste, Riccardo Laterza. "Denunciamo - si legge nella nota stampa - lo smantellamento pubblico delle sedi di San Giacomo e San Giovanni. Nonostante l'offerta di aiuto, Asugi continua nei suoi modi silenziosi e inesorabili". Alle 16.45 è stato chiesto a gran voce alla Digos di lasciare l'edificio. Sul posto anche personale della Squadra volante.

