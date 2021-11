Contagi e Green Pass: il prefetto Vardè incontra il ministro Patuanelli

Nella mattinata odierna il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, ha incontrato il Prefetto di Trieste, Annunziato Vardè, presso il Palazzo del Governo.

Nel corso del cordiale e proficuo incontro sono state esaminate molteplici tematiche di comune interesse, quali la situazione dell’ordine pubblico in relazione alle manifestazioni contro il green pass, la diffusione dei contagi da COVID -19 che sta registrando un preoccupante aumento, i controlli relativi al rispetto dell’obbligo del green pass anche da parte delle persone provenienti dai Paesi confinanti e la situazione del Porto di Trieste, punto di forza dell’economia della provincia e oggetto di importanti investimenti che richiedono massima attenzione.



Il Prefetto, inoltre, dopo aver ringraziato il Ministro per la cortese visita, ha ribadito il suo massimo impegno nello svolgimento delle funzioni che gli sono state conferite, al servizio e nell’interesse esclusivo della comunità, certo di poter contare su una fruttuosa sinergia istituzionale sia a livello locale che nazionale.Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli ha rimarcato l’ottimo lavoro svolto dalla Prefettura già dai primi giorni dell’incarico; un lavoro in piena sinergia con le istituzioni centrali in un contesto sociale di non facile lettura.