Case di riposo, operatori sanitari, scuole: i contagiati di oggi

Nel dettaglio dei dati odierni sul Covid-19 in Friuli Venezia Giulia, il decesso registrato è quello di un uomo di 90 anni di Pordenone. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi. Per quel che riguarda le nuove positività al virus, nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati i seguenti casi: 17 ospiti nella residenza Moschion (Ts), 2 nella residenza Flora2 (Ts), 1 nella residenza Le Magnolie (Ts), 1 all'Asp della Carnia. Relativamente agli operatori sanitari che lavorano nelle residenze per anziani: uno nella residenza Le Magnolie (Ts), 1 nella Livia Ieralla (Ts), 1 all'Itis (Ts), 1 a La Quiete (Ud), 3 nella Moschion (Ts), 1 alla Pineta del Carso (Ts) e un'operatrice nel Centro disabili di Campanelle (Ts). Sul fronte del sistema sanitario, da registrare le positività al Covid di un operatore socio sanitario (Oss) e di un medico a Palmanova, un Oss dell'Ospedale di Udine, un medico a San Daniele del Friuli, un infermiere dell'ospedale di Gorizia e una educatrice professionale di Pordenone.

Per quel che riguarda le attività produttive e le altre professioni in genere, sono stati rilevati i casi di uno speaker dell'emittente Tv Koper/Capodistria, un istruttore di palestra di nazionalità slovena, un agente della Polizia di Stato e un impiegato dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito del sistema scolastico ci sono cinque positivi: un alunno dell'Istituto comprensivo F.Ulderico Della Torre di Gradisca d'Isonzo, un alunno della scuola secondaria di Tesis-Vivaro, un alunno della scuola P. Trubar di Trieste, un alunno della scuola Primaria di Muggia e un alunno della Primaria di Moimacco. Infine, da segnalare il caso di una persona che è rientrata dal Messico e il ricovero nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Udine, tra gli altri, di un uomo nato nel 1979 e di un altro nato nel 1972.