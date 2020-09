Contagiato un ospite della casa di riposo Albertina

Ancora positivi tra gli anziani delle Rsa triestine: un caso di Coronavirus è stato rilevato dai tamponi anche nella casa di riposo Albertina, dopo i recenti contagi all'hotel Fernetti. La notizia è trapelata già nella serata di ieri e fortunatamente l'ospite della residenza polifunzionale in via del Coroneo è asintomatico e si trova ora al reparto infettivi dell'ospedale Maggiore. La positività, come confermato dalla titolare della struttura, è stata infatti riscontrata da un controllo di routine e i tamponi su tutti gli altri ospiti e gli operatori sono stati negativi. Nel frattempo i tre ospiti all'Hotel Fernetti risultati positivi di recente (il quarto è un operatore della residenza) sono stati trasferiti all'Rsa San Giusto.

