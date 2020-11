Cade un container nel canale navigabile, i Vigili del fuoco lo "ripescano"

Nella mattinata di oggi, sono state effettuate le operazioni di recupero di un container caduto in mare nel canale navigabile in Riva Alvise Cadamosto. Sono intervenuti i Vigili del fuoco con i sommozzatori, una autogrù e la seconda partenza. Sono stati impiegati i palloni da sollevamento per avvicinare il container alla banchina, successivamente è stato recuperato con l'ausilio dell'autogrù.