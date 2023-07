Al via la sostituzione di oltre 140 mila contatori

TRIESTE - E’ in arrivo la rivoluzione dell’energia, grazie a un nuovo contatore dell’energia elettrica dotato di tecnologie innovative per aiutare gli utenti nella gestione dei propri consumi. AcegasApsAmga avvierà infatti dalla prossima settimana la sostituzione massiva di tutti i contatori dell’energia elettrica di Trieste, per un totale di oltre 140 mila utenze coinvolte. L’attività si svilupperà nel corso dei prossimi 3 anni, procedendo per CAP, in modo da completare gradualmente tutta la città. L’attività partirà la prossima settimana dalle utenze nel CAP 34135, procedendo gradualmente sul 34139 e successivamente, entro la fine del 2023, nel 34148. I vecchi contatori di 1° generazione hanno rappresentato un importante salto in avanti nella gestione dei consumi, ma ad oggi hanno ormai superato ampiamente i 15 anni e con l’evoluzione tecnologica e normativa, anche in ottica di transizione energetica, i contatori richiedono un aggiornamento per essere pienamente funzionali.

Il cambio è assolutamente vantaggioso per gli utenti: è importante ricordare che la sostituzione è gratuita e una volta che la sostituzione sarà completa saranno messe a disposizione moltissime nuove funzionalità. Infatti, la tecnologia di cui è dotato il contatore di 2° generazione permetterà di attivare servizi innovativi per la casa e di avere una più accurata e regolare acquisizione dei dati. Con il misuratore di nuova generazione sarà possibile il monitoraggio dei consumi in tempo reale, e grazie ad una maggiore consapevolezza dei comportamenti aumenterà il risparmio energetico e i benefici ambientali.

La sostituzione è gratuita

La sostituzione è assolutamente gratuita e non è necessario nessun intervento da parte del cliente: quindi gli operatori incaricati da AcegasApsAmga, dotati di apposito cartellino di riconoscimento, non chiederanno denaro, dati o qualunque informazione della bolletta del Cliente. AcegasApsAmga è infatti il distributore dell’energia elettrica a Trieste e Gorizia, non è una società di vendita e non fa quindi proposte commerciali: si limiterà ad accedere al contatore e sostituirlo con il nuovo, portando via il vecchio.