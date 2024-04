Continuano i guai per la Metfer: tentato furto nella notte

TRIESTE - Non finiscono i guai per la Metfer: dopo l'incidente sul lavoro della scorsa settimana, nella notte tra il 29 e il 30 aprile si è verificato un tentato furto. Una persona, intorno a mezzanotte, ha infatti tentato di rubare del materiale metallico. All'arrivo delle forze dell'ordine si è dileguato facendo perdere le tracce. Indaga la polizia di Stato. Come accennato, lo scorso martedì 23 aprile, è crollato il muro di cemento armato che teneva separati due cumuli di rifiuti e quattro persone sono rimaste ferite, una di queste in modo grave.