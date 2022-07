Contrabbando: Trieste maglia nera in Italia per sigarette sequestrate

Trieste è al primo posto in Italia per quantità di tabacco di contrabbando sequestrato, 80 tonnellate lo scorso anno. Vengono vendute principalmente da venditori ambulanti nel centro e in porto. E' quanto emerge dal quinto rapporto Intellegit-Bat sul ‘Mercato illecito di sigarette. Come riporta Telefriuli citando il report, nel 2021 si è registrato il 38 per cento in meno di traffico rispetto all’anno precedente, portando a un calo dei danni all’erario del 14 per cento. Un dato che potrebbe crescere con il decadere delle restrizioni anti Covid, l'inflazione e l'aumento dei costi energetici, che potrebbe portare le fasce di popolazione più povere a scegliere il mercato illegale. Il contrabbando proveniente dall'Est Europa cresce e raggiunge il 33 per cento del totale, la metà del quale passa per la Slovenia. Per quanto riguarda il consumo di sigarette provenienti dall'estero, è Udine a occupare il primo posto, Trieste il secondo. Pesa la vicinanza con la Slovenia e l'abitudine di recarsi oltre confine per il carburante.