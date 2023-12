Contrabbando: 30 sigarette su 100 sono di provenienza illecita, Fvg primo in Italia

TRIESTE - Poco meno del 30 per cento del tabacco illecito italiano viene consumato in Friuli Venezia Giulia, per una minore entrata per il fisco nazionale di poco inferiore ai 100 milioni di euro. La notizia è stata diffusa ieri 13 dicembre in occasione della presentazione del secondo report a cura del tavolo di Monitoraggio agromafie contrasto illecito settori tabacchi e-cig. L'indagine, realizzata da Eurispes, ha stabilito che la nostra regione è prima nella "speciale" classifica per motivi riconducibili alla "prossimità territoriale e al differenziale di prezzo rispetto al mercato sloveno, dal quale transita ogni anno quasi mezzo miliardo di sigarette illecite". Dati che, se inseriti in un quadro nazionale, fanno del Friuli Venezia Giulia la peggiore area italiana. Nel Belpaese, il cui valore del mercato del tabacco è pari a 20 miliardi di euro (con entrate per il fisco di 14 miliardi e mezzo), la quota di illecito è pari al 2,3 per cento del consumo nazionale (ovvero pari a 341 milioni di euro). E' su questo dato che va calcolato il 29 per cento regionale che quindi proietta il Friuli Venezia Giulia ad un mancato incasso per il fisco di 98 milioni di euro.