Trieste nel triangolo d'oro del contrabbando: incastrato lo zar della vodka

TRIESTE - Cosa c'entrano una ditta bulgara con un deposito in Polonia e un commerciante di bevande che utilizzava anche il porto di Trieste per esportare vodka in Turchia? La risposta sta nel contrabbando di circa 50 mila litri e nell'evasione fiscale di 230 mila euro, giro d'affari illegale per cui la procura della Repubblica di Spoleto ha incastrato un imprenditore che, secondo l'accusa formulata dal reparto antifrode dell'ufficio delle dogane di Perugia, utlizzando proprio lo scalo giuliano aveva effettuato tre operazioni che gli investigatori avevano definito sospette. Come riportato dai colleghi di TerniToday, il commerciante - denunciato - si è visto recapitare una sanzione tra i 130 mila e i 160 mila euro.

Trieste-Polonia-Turchia

La triangolazione messa in atto dall'imprenditore della vodka è presto spiegata. Già gravata dalla revoca della licenza alla movimentazione di alcolici, indagine che anni fa aveva colpito 11 soggetti (cinque dei quali finiti in carcere, due agli arresti domiciliari e quattro deferiti in stato di libertà), l'impresa aveva continuato ad acquistare superalcolici nonostante il divieto. Per farlo si riforniva presso la sopracitata società bulgara (ma per l'appunto con la disponibilità di un deposito in Polonia). La destinazione della Turchia attraverso il porto di Trieste - collegato con il paese anatolico dalla cosiddetta "autostrada del mare" - era solamente fittizia, tanto che le spedizioni venivano totalmente simulate. La vodka, infatti, una volta destinata al porto di Trieste "era funzionale - scrivono - per il trasferimento dell'alcool facendone perdere le tracce per una vendita a nero".

Vodka in piena pandemia

Le tre operazioni sospette - sulle quali è stato richiesto l'aiuto e l'analisi da parte delle autorità doganali polacche e bulgare - erano state effettuate tra il 2018 e il 2020. Nel primo anno di pandemia ne erano state messe a segno due, approfittando del momento di emergenza internazionale. E' stata proprio Varsavia a rinvenire una dichiarazione del commerciante che affermava come "i sistemi informatici doganali erano indisponibili a causa dell'emergenza Covid", così da chiedere formalmente ai doganiari polacchi di "forzare" le procedure al fine dell'esportazione in Turchia. Fino a quando sull'impresa è calata l'indagine della procura di Spoleto, che ha smascherato una vera e propria truffa.