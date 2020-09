Le entrano in casa per vendere "luce" ma lei non vuole: pomeriggio buio per due giovani

Hanno tentato più volte di introdursi all'interno di un appartamento di una anziana residente nel rione di San Giacomo fino a farcela. Non si tratta di ladri, bensì di due giovani venditori di contratti di elettricità porta a porta che sono stati denunciati dalla Polizia di Stato per violazione di domicilio dopo un tira e molla con l'occupante della casa che non ne voleva sentire. E' quindi scattata la segnalazione e la Volante è giunta sul posto e, dopo gli adempimenti di rito ed aver ricostruito l'accaduto, ha denunciato il duo.

