Contributi caregiver familiari: ecco come fare domanda

TRIESTE - Il Comune di Trieste ha aperto le domande per il contributo destinato al ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare, che svolgono un ruolo fondamentale nel supporto e l'assistenza a persone con specifiche esigenze. Il contributo ammonta a 300 euro mensili per un periodo massimo di 12 mesi. Il periodo di erogazione inizierà il primo giorno del mese successivo alla predisposizione del progetto personalizzato. Si sottolinea che il contributo non è soggetto aendicontazione.

Come fare domanda

La segnalazione deve essere fatta compilando in tutte le sue parti il modulo che può essere scaricato sul sito al seguente link: https://servizisociali.online.trieste.it/. La domanda deve essere presentata esclusivamente di persona presso gli uffici situati in via Mazzini 25, piano terra, dal martedì al giovedì in orario 10.00/12.00. Gli interessati dovranno fissare un appuntamento chiamando il numero 040 9714545, , operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00, presso il quale sarà anche possibile avere informazioni sulle modalità di compilazione della segnalazione e/o chiarimenti sui requisiti necessari per accedere al beneficio.

Chi può fare la segnalazione

Il contributo è destinato ai caregiver che soddisfano specifici requisiti:

requisiti caregiver: ai sensi dell'art. 1 comma 255 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura di specifici soggetti, quali: il coniuge o una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto; il familiare o affine entro il secondo grado, il familiare entro il terzo grado, nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti);

avere un'ISEE del proprio nucleo familiare inferiore a 30.000,00 euro;

essere il solo caregiver familiare a chiedere il contributo (ossia un caregiver, un assistito);

essere residente in Friuli Venezia Giulia;

Requisiti persona assistita (deve ricorrere almeno una delle seguenti condizioni):

a causa di malattia, infermità o disabilita, anche croniche o degenerative, non essere autosufficiente e in grado di prendersi cura di se (per la valutazione della non autosufficienza va utilizzata prioritariamente la scheda Val.Graf.FVG – 2019 – almeno profilo C – ovvero, nei casi in cui l’equipe di valutazione ritenga lo strumento scarsamente sensibile, apposito strumento valutativo giudicato maggiormente adatto e individuato dall’equipe medesima);

essere riconosciuta/o invalida/o in quanto bisognosa/o di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

essere titolare di indennita di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18

essere residente nel Comune di Trieste.

Si specifica che dovrà essere dichiarato nel modulo se la persona assistita beneficia di altri contributi a sostegno della domiciliarità o se e in lista d'attesa per l'ottenimento di contributi a sostegno della domiciliarità. Non possono accedere al contributo i caregiver che ne hanno già beneficiato nelle precedenti tornate. Inoltre, il medesimo caregiver non puo accedere a ulteriore contributo, anche se cambia l’assistito. E' possibile invece un avvicendamento del caregiver principale per uno stesso assistito, qualora il servizio competente ne riconosca la necessita all'interno del progetto personalizzato.

Termini di presentazione delle segnalazioni

Le segnalazioni possono essere presentate:

Fino all'8 ottobre 2023: solo per le categorie prioritarie i cui assistiti non beneficiano di altri contributi.

Dopo l'8 ottobre 2023 e fino al 6 febbraio 2024: tutte le tipologie di caregiver possono presentare la domanda, compresi quelli i cui assistiti sono beneficiari di altri contributi quali FAP,.

Scaduto il termine per l'accesso del 6 febbraio 2024, il procedimento si chiude fino alla prossima assegnazione da parte dello Stato; non sono pertanto previsti ulteriori accessi ne predisposizione di liste d’attesa.