Centri estivi: dal Comune aiuti per oltre 500 famiglie

TRIESTE - Sono 557 le famiglie triestine che hanno beneficiato dei contributi comunali destinati ai servizi estivi 2022. Di queste famiglie, 29 hanno ricevuto un rimborso integrale delle spese sostenute - rientrando in una fascia ISEE inferiore a 7.250 euro - mentre 294 nuclei familiari con una fascia ISEE entro i 18 mila euro hanno ricevuto un contributo comunale tra il 60 e l’80 per cento delle spese sostenute. Lo ha reso noto il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia in Comune. I dati sono stati trasmessi dall’assessore alle Politiche dell’educazione e della famiglia competente per l’esercizio passato, Nicole Matteoni.

"Questi contributi - si legge nella nota - hanno sostenuto le spese di 577 famiglie triestine per la frequenza dei propri figli a servizi ludico-ricreativi offerti sia da enti pubblici che da privati. Sono dati, quest’ultimi, che ribadiscono la bontà dell’emendamento dei gruppi di maggioranza a favore delle famiglie di Trieste".