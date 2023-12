Controlli ai confini con la Slovenia prorogati fino a metà gennaio

TRIESTE - I controlli al confine tra Italia e Slovenia sono stati prorogati fino al 18 gennaio 2024. Il ministro dell'Interno Piantedosi ha firmato la proroga nella serata di ieri, 15 dicembre. La sospensione di Schengen era stata disposta dal Governo lo scorso ottobre a causa del rischio di infiltrazioni terroristiche dopo l'inasprimento del conflitto in Medio Oriente. La decisione arriva in seguito all'annuncio della vicina Repubblica: la Slovenia, infatti, prorogherà i controlli alle frontiere tra Croazia e Ungheria fino al 22 giugno del 2024. L'agenzia Sta ha riferito che il motivo della decisione è il peggioramento della situazione in Medio Oriente le minacce terroristiche, la situazione della sicurezza in Afghanistan, gli scontri armati in diversi Paesi africani e i crescenti flussi migratori.