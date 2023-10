Controlli ai confini, supporto logistico della Protezione Civile ai valichi

GORIZIA e DOLEGNA DEL COLLIO - La Protezione Civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha risposto prontamente alla richiesta della Prefettura di Gorizia, fornendo supporto logistico ai valichi di Sant'Andrea e San Gabriele a Gorizia e a Vencò di Dolegna del Collio. L'intervento, richiesto per affrontare la sospensione degli accordi di Schengen ai confini con la Slovenia, è stato gestito con rapidità ed efficienza.

I volontari e i funzionari della Protezione Civile hanno allestito torri faro, tende, moduli abitativi e sistemi radio per telecomunicazioni nelle zone non coperte dalla telefonia mobile, nei principali e secondari valichi che saranno presidiati per 15 giorni a seguito della sospensione di Schengen. Quest'attività è stata coordinata dalla Direzione della Protezione Civile della regione.