Controlli confini in estate, Pd: "Presunta spesa di 3 milioni di euro, valutare benefici"

TRIESTE - Preoccupazione, da parte del Pd di Trieste, in seguito all'annunciata proroga dei controlli conseguenti alla sospensione del trattato di Schengen ai valichi confinari tra la Slovenia e l'Italia. Per la segretaria provinciale Maria Luisa Paglia e il responsabile forum sicurezza e coesione sociale Michele Tarlao, "la sospensione di Schengen comporta disagio per i cittadini, i frontalieri in particolare, e per il personale aggregato da altre regioni e impiegato nei controlli. Spesso, le strutture sono assenti o inadeguate nei valichi secondari, causando ulteriori difficoltà operative e logistiche per gli operatori. L'attuale spesa presunta di oltre 3 milioni e mezzo di euro per la sola provincia di Trieste solleva dubbi sulla reale efficacia dei controlli e sull'opportunità di investire risorse considerevoli in questa direzione".

"È importante - spiegano i Dem - valutare attentamente anche i costi e i benefici di questa decisione, considerando che, anche prima dei controlli attuali, si effettuavano numerosi rintracci di migranti e arresti di passeur. Inoltre, il timore di azioni terroristiche commesse da cosiddetti "lupi solitari" suggerisce che tali individui possano essersi radicalizzati dopo il loro ingresso in territorio europeo o italiano, rendendo certamente meno efficaci i controlli alle frontiere".

Tarlao chiede quindi "un'attenta riflessione sulle misure adottate, invitando le amministrazioni competenti a considerare anche la necessità di preparare adeguatamente i cittadini e fronteggiare i disagi derivanti dai controlli alle frontiere, soprattutto in previsione del certo aumento di traffico che si registrerà in concomitanza delle prossime festività e l'approssimarsi della stagione estiva".

Maria Luisa Paglia, aggiunge: "Tutti questi disagi ai cittadini e tante risorse economiche spese con la scusa di prevenire o bloccare il terrorismo quando è ormai chiaro che la misura serve solo per guadagnare una manciata di voti da parte di chi alle prossime europee vorrebbe non un’Europa unita e solidale, ma tante patrie circondate ognuna dal proprio filo spinato".