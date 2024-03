Maxi operazione della polizia: arrestate sette persone alle frontiere

TRIESTE - Sette persone arrestate in provincia di Trieste durante l'operazione ad alto impatto della polizia, tra queste un soggetto che è stato arrestato per i reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e sequestro di persona. Le attività, concluse oggi e disposte a livello nazionale in diversi altri capoluoghi, hanno interessato le frontiere terrestri (valichi di Rabuiese, Fernetti) e marittime, le principali arterie che dal confine della vicina Slovenia conducono a Trieste, nonché verso l’autostrada che collega la città a Venezia. I controlli sono stati effettuati anche in zone cittadine dove abitualmente stazionano gli stranieri, compreso il Silos. Sempre a Trieste sono state inoltre denunciate per diversi reati 64 persone, denunciate per diversi reati. Sono state inoltre identificate 4131 persone e controllati 1387 veicoli. Oltre 120 i grammi di sostanza stupefacente sequestrata, e sono stati controllati anche 23 esercizi. In un caso è stata elevata una sanzione amministrativa.