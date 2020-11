Covid: undici persone e due locali sanzionati, quattro gli indagati

Quattro le persone indagate ieri dalla Volante della Questura nell'ambito dei controlli anti Covid, poiché allontanatisi da strutture di accoglienza (a Fernetti e a Prosecco) presso le quali si trovavano in isolamento fiduciario. Di questi, tre cittadini afghani di cui una donna, e un cittadino serbo. Undici invece i sanzionati, di cui quattro dalle 22 alle ore 5. Di questi, quattro sono stati sanzionati dai Carabinieri, tre "notturni" dalla Volante della Questura, due dalla Polstrada, un "notturno" dalla Polmare e uno dalla Polfer.

Il report ufficiale parla di due locali sanzionati, tra cui uno in via Raffineria. Controllati in tutto 102 locali: 68 dalla Polizia Locale (di cui 1 in orario di coprifuoco), 31 dalla Divisione Amministrativa e Sociale della Questura e tre dai Carabinieri.