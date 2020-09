Stretta sui controlli anti Covid: cinque persone e due locali sanzionati

Intensificati i controlli anti - Covid da parte della Polizia e delle altre forze dell'ordine, principalmente nelle zone di viale XX Settembre e piazzetta Barbacan, aree in cui sono stati sanzionati due locali e cinque persone per aver contravvenuto alle norme sanitarie. Superiore ai giorni scorsi anche il numero di locali controllati, ossia 26 (quasi il doppio dei giorni scorsi), mentre in totale sono state fermate 571 persone per verifiche. Due di questi locali sono stati controllati dalla Squadra Volante della Questura e 18 dai Carabinieri. Una "stretta" che anticipa quella in previsione nel weekend, come annunciato a mezzo stampa nei giorni scorsi, una "tolleranza zero" a fronte dell'aumento di contagi in regione nell'ultimo periodo. Sarà in particolare tenuta sotto controllo la zona di via Torino e piazza Venezia.

