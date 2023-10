Ragazza investita sulle strisce a Muggia: da lunedì potenziati i controlli con gli autovelox

MUGGIA - Da lunedì a Muggia verranno attivati controlli da parte della Polizia Locale attraverso l’utilizzo dell’autovelox. Il potenziamento del monitoraggio delle strade era previsto da giorni, ma era atteso l’arrivo dell’attrezzatura, che dalla prossima settimana sarà operativo. Una misura che appare più urgente in questi giorni, dopo l’investimento accaduto in via Battisti, ed è proprio lì che verrà istituita una postazione. Il sindaco Paolo Polidori avvisa che “si tratta di una pronta risposta a diverse segnalazioni che ci sono arrivate in merito al mancato rispetto dei limiti di velocità, in via Battisti ma anche in altre zone, come il Mandracchio. I controlli con l’autovelox garantiranno una maggior sicurezza per tutti i pedoni e allo stesso tempo anche per chi è al volante. I limiti di velocità purtroppo sono stati superati troppe volte ultimamente. Ringrazio la Polizia Locale - conclude Polidori - che si occuperà delle verifiche sul territorio, che non si limiteranno al solo centro cittadino”.