Spaccio di cocaina e hashish a Barcola in orario aperitivo: denunciato un giovane

TRIESTE - Aveva con sé diverse dosi di cocaina in piccole confezioni e dell'hashish, è stato quindi denunciato dalla polizia locale. La sostanza stupefacente era probabilmente destinata allo spaccio. E' successo a Barcola a un giovane italiano, domiciliato a Trieste ma non residente, lo scorso martedì 8 agosto in cui una decina di agenti in borghese, intervenuti in seguito a diverse segnalazioni, si sono mescolati tra i bagnanti per verifiche mirate. La tenuta in borghese ha lo scopo di non dare nell'occhio ed evitare allarmismi tra i bagnanti. Già lo scorso maggio il Nucleo di polizia giudiziaria aveva identificato e arrestato un diciannovenne sorpreso a spacciare marijuana in pineta (aveva con sé oltre 200 grammi di marijuana e alcuni cristalli di Mdma).