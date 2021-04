Controlli Polizia e norme anti Covid: più di 5000 in una settimana, 65 le sanzioni

Proseguono i controlli della Polizia di Stato in relazione al rispetto della normativa anti Covid. Nel complesso, durante questa settimana sono state controllate nell’intera provincia di Trieste 4708 persone, sanzionandone 63. In dieci casi la sanzione è arrivata durante le ore di coprifuoco. Inoltre, quattro persone sono state denunciate perché hanno abbandonato l’isolamento fiduciario e una persona per false attestazioni. Sul fronte degli esercizi commerciali i controlli hanno interessato 357 attività e sono stati sanzionati due titolari o gestori. Un locale è stato chiuso per tre giorni.