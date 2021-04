Covid: quasi 5 mila controlli nell'ultima settimana, 37 le sanzioni

Proseguonoi controlli della Polizia di Stato predisposti per monitorare l’osservanza della normativa antipandemica e, in caso di inottemperanza, nel sanzionare amministrativamente e penalmente comportamenti non previsti. Nel complesso, nell'ultima settimana, sono state controllate nell'intera provincia di Trieste 4417 persone sanzionandone 36. In dieci casi la sanzione è arrivata durante le ore di coprifuoco. Sul fronte degli esercizi commerciali i controlli hanno interessato 432 attività ed è stato sanzionato un titolare.