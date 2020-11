Controlli Covid: sanzionati due locali in via San Nicolò

Sanzionati per mancato rispetto delle norme sanitarie due locali in via San Nicolò da parte della Divisione amministrativa e sociale della Questura. Nell'ambito dei consueti controlli Anti Covid, i Carabinieri hanno anche sanzionato una persona sprovvista di mascherina. In tutto, ieri, le forze dell'ordine hanno controllato 669 persone e 31 locali.