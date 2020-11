Violano il coprifuoco e girano senza mascherina: 32 persone sanzionate

Sono state 32 le persone sanzionate dalle forze dell'ordine ieri nell'ambito dei controlli anti Covid, di cui 14 per aver aver violato il coprifuoco.

Nel dettaglio si tratta di un triestino del '97 a bordo di una bicicletta "beccato" dalla Squadra volante della Questura intorno all'01:45 in via San Spiridione, nove rumeni a bordo di un minivan, partiti dal Lecce e diretti in Romani, scoperti intorno alle 03.00 in viale Miramare, e quattro rumeni che, alle 04:30 in via dei Papaveri, stavano caricando un'autovettura su un carrello da rimorchio per portarla a Roma. Verificati inoltre anche sei locali, di cui due sanzionati dai Carabinieri.