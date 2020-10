Controlli anti Covid su 784 persone: in quattro senza mascherina, multati

Proseguono i controlli da parte delle forze dell'ordine a Trieste per garantire il rispetto della normativa anti Covid. Nella giornata di ieri 16 ottobre, le persone controllate sono state 784 di cui quattro non avevano con sé i dispositivi di protezione individuale. Per questo motivo, come da obbligo imposto dalla normativa nazionale, sono state sanzionate. Ad elevare la multa sono stati i carabinieri (nella metà dei casi) e personale della Squadra Volante della questura del capoluogo regionale.

