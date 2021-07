Trenta ciclisti sanzionati a Monfalcone, guidavano contromano in via Vespucci

La Polizia Locale di Monfalcone ha intensificato i controlli sui mezzi a due ruote sprovvisti di illuminazione e che non rispettano le leggi stradali e ha sanzionato 30 persone che in via Vespucci conducevano il proprio veicolo contromano. In base al Codice della strada le biciclette devono essere obbligatoriamente provviste di campanello, luci anteriori e posteriori, catarifrangenti posteriori e sui pedali, per questo la Polizia Locale ha preposto diverse zone di controllo per verificare che le bici siano attrezzate. Soprattutto nell’orario serale, dove la visibilità si abbassa, diventano molto pericolose le biciclette che non sono dotate di luci, ancor più se queste non rispettano le regole stradali.