Due pescherie sanzionate dalla guardia costiera: multe per 3500 euro

TRIESTE - Sanzioni per un totale di 3500 euro a due perscherie del centro, in cui la guardia costiera ha sequestrato cinque chili di pesce tra salmoni, tonno pinna gialla e gamberetti. Le sanzioni sono state elevate per violazioni in materia di tracciabilità e mancata applicazione delle procedure Haccp. E' successo nella mattinata odierna nell'ambito del controllo del territorio. I militari hanno anche elevato una sanzione amministrativa da 1500 euro a carico di un trasportatore proveniente dalla vicina Slovenia che trasportava prodotti senza documentazione di tracciabilità e provenienza. Sequestrato un carico di 50 chili, costituito prevalentemente da branzini, che dovrà pertanto essere esaminato dal personale dell’Azienda Sanitaria locale e, se ritenuto commestibile, sarà devoluto in beneficenza.