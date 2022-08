La movida di Ferragosto sotto la lente della Prefettura: annunciati maxi controlli

Maxi controlli interforze per il weekend di ferragosto da oggi, venerdì 12 agosto, fino a lunedì 15. Lo annuncia la Prefettura dopo un incontro del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, specificando che la Polizia di Stato sarà presente in particolare in piazza Libertà, via dei Bonomo, via Cassa di Risparmio, piazza Ponterosso e zone attigue, piazza Garibaldi e Borgo S. Sergio, mentre i Carabinieri opereranno principalmente nella zona di Piazza Venezia e Barcola nonché a Sistiana e Muggia.

"L’impegno delle Forze dell’Ordine - spiega la Prefettura - sarà finalizzato a prevenire e contrastare i reati contro la persona, il patrimonio ed in materia di sostanze stupefacenti, nonché a garantire l’intensificazione delle attività di verifica ai locali presenti nelle aree della c.d. “Movida” e nelle zone dove sono state segnalate dai cittadini situazioni di degrado e disturbo della quiete pubblica. Al tempo stesso, particolare attenzione verrà posta alla sicurezza della circolazione stradale". Questi servizi saranno effettuati dalla Questura di Trieste e dal Comando Provinciale dei Carabinieri, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato e il concorso della Polizia Locale.