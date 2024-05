Controlli della polizia nelle piazze cittadine più "calde"

TRIESTE - Sull'onda del succedersi dei casi criminosi che stanno riguardando la città da diverso tempo, la polizia di Stato sta effettuando servizi straordinari di controllo del territorio, durante i quali vengono controllate persone, veicoli e esercizi pubblici. Nel pomeriggio di ieri 10 maggio, la polizia di Stato di Trieste ha predisposto un servizio straordinario di controllo del territorio nel centro cittadino che, diretto dal commissario capo della polizia di Stato Sebastiano Maione, ha interessato le principali piazze cittadine tra cui piazza Goldoni, piazza del Perugino, piazza Garibaldi e le rispettive vie limitrofe. Luoghi particolarmente colpiti dai recenti fatti di cronaca. Nel corso del servizio sono state identificate 253 persone, di cui 102 stranieri, e sono stati controllati 94 veicoli, nonché 10 esercizi pubblici. I controlli, da cui non è emerso niente di rilevante come confrmatoci dalla segreteria del questore, sono stati disposti in relazione alla necessità di monitorare le aree urbane connotate da particolari condizioni di degrado urbanistico e sociale al fine di prevenire condotte illegali, quali il consumo di sostanze stupefacenti, abuso di alcolici e vandalizzazione degli spazi pubblici. I controlli sono stati effettuati dal personale della questura di Trieste con il rinforzo di equipaggi del reparto prevenzione crimine della polizia di Stato di Padova, da unità cinofila della guardia di finanza e personale della polizia locale che si è anche occupata dei controlli amministrativi sui locali pubblici oggetto dei controlli.