Visite ai migranti: l'Azienda sanitaria assume quattro medici

L’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina comunica che a seguito del bando pubblicato sul sito istituzionale in data 1.8.2020, con scadenza fissata al 9.8.2020, sono stati individuati 4 medici laureati, abilitati all’esercizio della professione ed iscritti all’ordine, per garantire supporto professionale al personale medico del Dipartimento di Prevenzione per l’espletamento dei controlli sanitari dei migranti nel territorio di competenza dell’ASUGI.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.