Controlli al confine, ICS: "Iniziativa infondata e strumentale"

TRIESTE - La decisione del Governo Meloni di reintrodurre i controlli ai confini interni con la Slovenia, annunciata il 18 ottobre, è stata duramente criticata da ICS (Consorzio Italiano di Solidarietà) che in una nota stampa ha espresso la sua preoccupazione. Per ICS di tratta infatti di "un'iniziativa infondata e strumentale, per la distorsione della presunta "costante pressione migratoria" (appena 1.500 persone al mese in Friuli-Venezia Giulia dall'inizio dell'anno), grave, per l'equivalenza che suggerisce all'opinione pubblica tra migranti in transito e potenziali "lupi solitari", e che rischia soprattutto di tradursi in un palese "via libera" a riammissioni e respingimenti a catena a danno dei migranti e richiedenti asilo, in violazione del diritto interno ed europeo". L'intervento si è focalizzato sul tratto di confine tra Italia e Slovenia, che, si legge nella nota, "ha già vissuto nel 2020 l'esperienza delle riammissioni informali. Queste pratiche sono state dichiarate illegittime dai tribunali negli anni successivi". La questione dei controlli di frontiera, si legge ancora, è regolata dal Codice frontiere Schengen, che stabilisce che il ripristino dei controlli può avvenire solo come misura di "extrema ratio" in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro.

"Giocando all'equivoco intorno al concetto di minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, e liquidando in poche battute il flop delle preesistenti "misure di polizia alla frontiera italo-slovena" annunciate in pompa magna solo pochi mesi fa - aggiunge ICS -, il governo ha però già esplicitato di voler prorogare il ripristino dei controlli per i prossimi mesi (la misura doveva durare per 10 giorni dal 21 ottobre 2023). A significare che il reale scopo della reintroduzione dei controlli ai confini interni non è contrastare la minaccia terroristica -verso la quale, come noto, è totalmente inefficace- quanto tentare di dar parvenza di (non) legittimità a prassi operative sovrapponibili a riammissioni e respingimenti. Puntando magari a vietare l'accesso al territorio per coloro che intendano chiedere asilo, scavalcando gli obblighi di informativa che stanno in capo alle autorità di frontiera, respingendo le persone senza lasciar loro in mano alcun provvedimento". ""Le modalità di controllo saranno attuate in modo da garantire la proporzionalità della misura, adattate alla minaccia e calibrate per causare il minor impatto possibile sulla circolazione transfrontaliera e sul traffico merci", ha provato a chiarire Palazzo Chigi - ricorda - . Ci si augura che dietro queste parole non si prefiguri il ricorso a forme di profilazione razziale, tema sul quale il nostro Paese è già stato bacchettato dal Comitato Onu per l’eliminazione delle discriminazioni razziali".

A fronte di queste misure, spiega ICS, "è essenziale monitorare l'attività delle autorità italiane al confine sloveno". Come evidenziato nella nota, la rete RiVolti ai Balcani, attraverso le realtà ad essa affiliate, si sta già attivando in questa direzione. Per informare adeguatamente la cittadinanza, giovedì 9 novembre alle ore 18.30 si terrà l'iniziativa pubblica online "Divieto di circolazione. Libertà di respingimento", per discutere della situazione attuale al confine e delle condizioni delle persone in transito lungo le rotte balcaniche.