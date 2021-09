Controlli straordinari movida: due denunciati per violazione del divieto di allontanamento

A seguito dell’ultima riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica indetta dal Prefetto Valerio Valenti, venerdì e sabato sera, predisposti dal Questore Irene Tittoni, si sono svolti in alcune zone della città controlli straordinari alla luce dei recenti gravi episodi di violenza e per monitorare le ormai note zone della movida.

Nel corso dell’attività il personale del predisposto dispositivo interforze ha controllato 185 persone, 48 green pass, 65 veicoli.

In particolare, dagli accertamenti effettuati a carico di cui cittadini kosovari sono emerse un’inottemperanza all’ordine del Questore di allontanamento dal territorio nazionale e la violazione del divieto di avvicinamento in prossimità di locali pubblici o aperti a pubblico e di pubblici esercizi. Motivi per i quali i due sono stati deferiti in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica.