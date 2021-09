Controlli straordinari su “movida”: quasi 300 persone controllate, sanzioni e denunce

A seguito della recente riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica indetta dal Prefetto Valerio Valenti, venerdì e sabato sera, predisposti dal Questore Irene Tittoni, si sono svolti in alcune zone della città controlli straordinari alla luce dei recenti gravi episodi di violenza e per monitorare le ormai note zone della movida.Nel corso dell’attività il personale del predisposto dispositivo interforze ha controllato 289 persone, 49green pass, 65 esercizi pubblici e 60 veicoli.

In particolare sabato sera, dagli accertamenti effettuati a carico di un cittadino kosovaro, è emersa la sua posizione irregolare in Italia avendo il permesso di soggiorno scaduto. Motivo per il quale è stato denunciato. In piazza Ponterosso, inoltre, una persona è stata sanzionata amministrativamente per alterazione alcolica e per il possesso di sostanze stupefacenti.