Maxi controlli della polizia: denunciati tre stranieri irregolari

TRIESTE - I maxi controlli della polizia di stato nella giornata del 2 aprile hanno portato alla denuncia di tre soggetti di nazionalità egiziana, per il reato di ingresso e soggiorno illegale in Italia. Nei controlli straordinari, eseguiti anche la settimana scorsa, sono state identificate quasi 300 persone, di cui circa 100 stranieri, e controllati oltre 60 autoveicoli. Verifiche anche su 15 esercizi pubblici. L'operazione è stata disposta a seguito della richiesta del ministro dell’interno di intensificare i controlli a livello nazionale nelle festività pasquali, per le quali si è previsto un significativo aumento degli spostamenti delle persone e in costanza delle crisi internazionali.

Hanno partecipato anche due equipaggi del reparto prevenzione crimine della polizia di stato di Padova. Il servizio, diretto dal commissario della polizia di stato Remo Margiotta, ha riguardato tutta la provincia di Trieste, con posti di controllo vigilanza su obiettivi come centri commerciali, snodi stradali ad elevato flusso e controlli di immobili, oltre a diverse piazze in cui si sono verificati in passato atti di illegalità, tra cui piazza Goldoni, piazza Perugino, piazza Garibaldi, campo san Giacomo, viale XX Settembre, rione Valmaura, piazza Oberdan.