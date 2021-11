Green pass e trasporto pubblico: arriva la "task force" per i controlli

Forze di Polizia e personale della Trieste Trasporti insieme per effettuare controlli a campione a bordo dei mezzi pubblici. La preparazione del team in questione è stata annunciata questa mattina nel corso della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduta dal prefetto Annunziato Vardè. La riunione, alla quale hanno partecipato anche l'assessore regionale Pierpaolo Roberti ed il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza, è stata convocata per fare un primo punto della situazione sull'applicazione delle disposizioni di cui al DL 26 novembre 2021 n. 172.

È stato inoltre preliminarmente preso atto dell'esito della pianificazione dei controlli già concordato in occasione di precedenti riunioni e che per il fine settimana appena trascorso hanno interessato 131 persone e 28 esercizi commerciali. Dal report illustrato è emerso un quadro generale di attenzione da parte di gestori alla verifica del possesso del green pass degli avventori. I controlli sono avvenuti sulla base di una pianificazione che, ripartendo l'area cittadina in zone di competenza, ha visto la partecipazione di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale.

Alla luce di quanto emerso nel corso della riunione il Prefetto adotterà la pianificazione prevista dall'art. 7 del D.L.172/2021 più volte richiamato all’esito di un ulteriore riunione del Comitato con il coinvolgimento delle associazioni di categoria e delle specialità delle forze di polizia.