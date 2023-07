Alcol e droga al volante: quattro denunce e patenti ritirate

TRIESTE - Proseguono le attività di controllo e prevenzione nell’ambito del progetto #Triesteguidasicura, promosso dal Comune di Trieste e condiviso dalla Prefettura. Nella serata di ieri il dispositivo composto dalla Compagnia Carabinieri di Aurisina e dall’ASUGI è stato attivato nei pressi della baia di Sistiana volto appunto a garantire la sicurezza della circolazione stradale. Le pattuglie dell’Arma e la postazione mobile dell’ASUGI con personale medico a bordo hanno effettuato accertamenti volti a verificare l’assunzione di stupefacenti e di alcolici oltre il consentito. Per quanto riguarda i primi, i medici hanno effettuato 25 test salivari di cui uno è risultato positivo mentre i Carabinieri, attraverso l’uso dell’etilometro, hanno individuato due uomini ed una donna alla guida dei rispettivi mezzi il cui tasso alcolemico aveva superato la soglia consentita, in un caso di addirittura tre volte. Per tutti e quattro è scattato il ritiro della patente e la denuncia per guida in stato di ebbrezza. I controlli, condotti da Carabinieri, Polizia Stradale, Polizia Locale e Guardia di Finanza con il supporto di ASUGI proseguiranno per tutto il periodo estivo.