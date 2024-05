Controllo sul territorio dei carabinieri di Gorizia, Gradisca e Monfalcone

GORIZIA - Il comando provinciale dei carabinieri di Gorizia, per la serata dello scorso venerdì, ha disposto un servizio coordinato finalizzato al contrasto dei reati predatori e al controllo della circolazione stradale. Coinvolte le compagnie di Gorizia, Gradisca d’Isonzo e Monfalcone. Nel corso del servizio sono stati complessivamente impiegati 28 militari in 14 pattuglie. Nei posti di controllo, dislocati nei punti più sensibili della circolazione stradale del goriziano, sono stati controllati oltre 140 mezzi e 180 persone; di queste 126 sono state sottoposte a prova alcolimetrica, nessuno delle quali è risultata positiva. Elevate 5 contravvenzioni per violazioni al codice della strada.