Al via le convenzioni sugli asili nido per i dipendenti della Polizia di Stato

“Esserci sempre” è il claim che accompagna, da qualche anno, la Polizia di Stato. Nella visione collettiva sta a significare la vicinanza della Polizia di Stato ai cittadini. Ciò non toglie che tale espressione possa avere anche un’altra valenza riferita all’interno dell’Istituzione. Una vicinanza, quindi, rivolta alle poliziotte, ai poliziotti e alle loro famiglie. Ed è proprio per andare incontro alle esigenze del personale che la Questura di Trieste ha stipulato due convenzioni, per l’anno educativo 2021/2022, con altrettanti nidi d’infanzia della città, al fine di agevolare i dipendenti della Polizia di Stato che hanno figli in età pre-scolare. Nello specifico, la prima Convenzione è stata firmata con la Cooperativa Sociale Scuola del Castelletto a r. l., ente gestore del Nido d’Infanzia “I Cuccioli di Villa Geiringer” e la seconda con la Cooperativa Sociale a.r.l. Il Fantabosco. “Grazie alla collaborazione con tali Istituti Scolastici” ha dichiarato il Questore Giuseppe Petronzi, “cerchiamo di ristorare, almeno in parte, il disagio lavorativo a cui spesso i nostri poliziotti vanno incontro, aiutandoli a conciliare le loro esigenze familiari con quelle lavorative”.

"L'iniziativa nasce dalla fusione di uno stesso ambizioso progetto - ha dichiarato il consigliere comunale Cristina Maria Birolla - che il Questore Petronzi e la sottoscritta hanno voluto coltivare per venire incontro alle esigenze dei poliziotti ma soprattutto per le loro famiglie, i figli sono il nostro futuro, auspico che questo sia l'inizio di una proficua collaborazione". Un'iniziativa che ha ottenuto anche il consesno degli asili nido, che hanno ringraziato il Questore Petronzi e il consigliere Birolla per l'opportunità.