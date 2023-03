Omicidio-suicidio in via Ghirlandaio: ecco chi era la coppia

Si chiamava Roberto Fabris, l'uomo che nel tardo pomeriggio di oggi è stato trovato morto assieme alla moglie Iolanda Pierazzo in via Ghirlandaio. Secondo le prime indiscrezioni Fabris avrebbe sparato alla compagna e poi si sarebbe tolto la vita. I due coniugi sarebbero stati trovati abbracciati sul divano e sul tavolino sarebbe stata trovata la pistola. Sulla porta avevano lasciato un biglietto.





Poeta e musicista, Fabris dedicò la sua vita al pianoforte e alla scrittura di versi. "Nell'inevitabile consapevolezza del mistero - si legge nella sua biografia - , il suo operare poetico muove dalla convinzione dell'estrema serietà del mondo e della vita, in ogni loro istante e aspetto". Nato a Trieste il 10 maggio del 1939, Roberto Fabris è stato un poeta apprezzato da Claudio Magris e Biagio Marin. Negli anni '60 alcune sue composizioni vennero anche pubblicate su Umana, la più importante rivista letteraria triestina dell'epoca. Numerosi anche i riconoscimenti che ottenne nel corso della sua carriera.La sua primissima infanzia fu segnata dalla guerra e dai bombardamenti. Gli anni che seguirono furono dedicati al pianoforte e alla musica. Nel corso della sua vita ci fu anche ampio spazio per l'attività marinara. A 15 anni l'imbarco come mozzo su una nave diretta in Sudafrica "lo persuade della realtà del lavoro e del mondo". Nel '57 terminò gli studi all'Istituo Nautico e, dopo alcuni anni di navigazione come ufficiale di coperta in marina mercantile, lavorò nell'industria svolgendo diversi incarichi in Italia e all'estero. Nel 1983 si laureò con lode in Scienze Politiche con una tesi sul movimento politico locale "Lista per Trieste", relatore Darko Bratina.