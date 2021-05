Fedriga: "Non fossilizziamoci sul coprifuoco, riaprire in massima sicurezza"

Il governatore del Friuli Venezia Giulia è intervenuto questa mattina a Radio24. "Mi auguro che il coprifuoco possa avere gradualità per arrivare a toglierlo. Ma se ci fosse la necessità ancora di qualche settimana nessuno si straccerà le vesti"

Il dibattito sulla ripartenza passa anche attraverso l'allentamento delle maglie del coprifuoco. Per il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, intervenuto nella mattinata di oggi 5 maggio a Radio24 e ripreso dall'Ansa, bisogna "guardare il settore delle riaperture ad ampio ventaglio. Ci sono attività ancora chiuse come le palestre e il settore del wedding (matrimoni, ndr) che non ha prospettive".

Se da un lato Salvini chiede a gran voce l'eliminazone della misura del coprifuoco, Fedriga è più cauto. Se "ci fossilizziamo" solo sul coprifuoco "ho paura che sbagliamo obiettivo: dobbiamo guardare a tutto tondo il problema. Mi auguro che il coprifuoco possa avere gradualità per arrivare a toglierlo. Ma se ci fosse la necessità ancora di qualche settimana nessuno si straccerà le vesti. E' fondamentale riaprire qualche attività con la massima sicurezza".