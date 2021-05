Giretto in monopattino dopo il coprifuoco: sanzionato ventenne

Il ragazzo è stato fermato dopo le 23 in via Castaldi da una volante della Polizia e non ha saputo giustificare la sua presenza fuori a quell'ora

Viola il coprifuoco e viene sanzionato: è successo a un cittadino serbo del 2000 residente in città. E’ stato fermato e identificato ieri sera, dopo le 23, in via Castaldi da personale della Volante. A bordo di un monopattino, il giovane non è stato in grado di giustificare la sua presenza in strada a quell’ora.